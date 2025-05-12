الامارات | افتتاح جميع مراحل تطوير محور الشندغة في «بر دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجسر الخامس والأخير ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الميناء، لتكون بذلك قد انتهت من مراحل تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، حيث أصبحت الحركة المرورية انسيابية من دون توقف من جسر القرهود باتجاه ميناء راشد، حتى جسر إنفينيتي وصولاً لسوق الواجهة البحرية، والعكس.

وأسهمت المراحل المنجزة في خفض زمن الرحلة من 80 دقيقة إلى 12 دقيقة، كما أصبحت الحركة المرورية سلسة من دون توقف من شارع جميرا باتجاه جسر إنفينيتي، بزمن رحلة خمس دقائق، وكذلك الحركة من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الميناء وصولاً لشارع الوصل عند تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بزمن رحلة خمس دقائق. وتنفذ الهيئة حالياً مشروع نفق شارع الخليج الذي يمتد من نهاية منحدر جسر إنفينيتي في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، بطول 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما بدأت أخيراً تنفيذ مداخل ومخارج لجزر دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والموصلات، مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، أن مشروع تطوير محور الشندغة، يُعد من أضخم المشروعات التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، شملت تنفيذ جسور وأنفاق بطول 18 كم.

وقال إن المحور يخدم منطقتَي ديرة وبر دبي، إضافة إلى عدد من المشروعات التطويرية مثل جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، وإن عدد السكان الذين يخدمهم المشروع يقدر بمليون نسمة، لافتاً إلى أنه يسهم في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 6400 مركبة في الساعة، إلى 24 ألف مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030، ورفع مستوى السلامة المرورية، بينما تقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بـ45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.