الامارات | رئيس الدولة يؤكد حرص الإمارات على دعم تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموّه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية، ومستقبل يسوده الأمن والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس، أحمد الشرع، عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السوري، واستقرار سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مثمناً دور الإمارات في الدفع تجاه مسار أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.