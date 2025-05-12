الامارات | فريق من طلبة جامعة خليفة يصنع طائرة بدون طيار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق «إيرونيكس»، المكون من 36 طالباً بكلية هندسة الطيران والفضاء بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في تصميم وتصنيع طائرة بدون طيار «رافين»، تستمد طاقتها من الكهرباء، مع التركيز على الأداء الهيكلي وتنفيذ المهام بكفاءة، وشاركوا بها في النسخة الـ29 من المسابقة السنوية «التصميم والإنشاء والطيران» التي نظمها المعهد الأميركي للملاحة الجوية والفضائية في مدينة «توسان» بولاية «أريزونا» الأميركية، وأظهرت أداءً استثنائياً، وحصدوا المركز الـ36 من بين 112 فريقاً، وقال الأستاذ المشارك في كلية هندسة الطيران والفضاء بالجامعة، رفيق عجاج: «أتمت الطائرة (رافين) مهمة الهبوط بنجاح، وتتميز بمزيج من الإبداع والتصميم وسرعة التصنيع، ما منحها ميزة تنافسية».

وقاد الطالب حمد المعيني فريق «إيرونيكس» في تعزيز كفاءة الطائرة لتنسيق وأداء ونجاح المهمة، فيما ركّبت قائدة فرع إلكترونيات الطيران ضمن الفريق، اليازية الخميري، الأجزاء والأنظمة الإلكترونية، واختيار نظام الدفع واختباره، لضمان الثقة العالية مع الكفاءة الهائلة، ما أتاح للطائرة إكمال خمس دورات، وتولى راشد الذهلي وسلطان الحمادي وشوق الكاف تصميم وإنشاء إطار الطائرة الذي يجمع بين خفة الوزن والقوة.