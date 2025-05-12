الامارات | جامعة الإمارات: مساق الذكاء الاصطناعي إلزامي من العام المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت جامعة الإمارات طرح مساقات في الذكاء الاصطناعي، كمكوّن أساسي ضمن المتطلبات الجامعية الإلزامية، لجميع الطلبة على اختلاف تخصصاتهم الأكاديمية، ضمن أجندة الجامعة للذكاء الاصطناعي 2025–2031، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026.

وأكد مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، أن إدخال مساقات الذكاء الاصطناعي ضمن المتطلبات الجامعية خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعكس المبادرة التزام الجامعة بتوفير تعليم حديث ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وتهدف الخطوة إلى تزويد جميع الطلبة الجامعيين، بغض النظر عن تخصصاتهم، بالمعرفة الأساسية في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنيات المتقدمة التي باتت تشكل أساساً لمختلف القطاعات الحيوية. وستقدم الجامعة أربعة مساقات تمهيدية متنوعة تغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات مختلفة، مصممة لتناسب احتياجات وتخصصات الطلبة، وتشمل مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والذكاء الاصطناعي للهندسة، والذكاء الاصطناعي للطب، حيث يتوجب على الطلبة اختيار أحد هذه المساقات بناءً على تخصصاتهم الأكاديمية واهتماماتهم المستقبلية.