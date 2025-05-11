طحنون بن زايد يلتقي كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

وقال سموه، على منصة «إكس»: «ناقشت مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، سُبل تعزيز الشراكة الثنائية في ابتكارات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «ويعكس هذا النقاش التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث يعد التعاون في التقنيات المتقدمة ركيزة أساسية لبناء مستقبل رقمي ذكي ومستدام يلبي تطلعات الأجيال المقبلة».