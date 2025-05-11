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الامارات | ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية

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أستانا - وام 0 تبليغ

  • الامارات | ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية 1/2
  • الامارات | ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مطار أستانا الدولي أولجاس بيكتينوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ويرافق سموّه خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان وفد رسمي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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