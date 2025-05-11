البرلمان العربي يشيد بتكريم «أم الإمارات» بوسام الجمهورية التركي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن منح فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسام الجمهورية كأول شخصية نسائية تنال هذا التكريم، يُجسد دور سموها الرائد في دعم وتمكين المرأة، ويعكس تقديراً دولياً لمسيرة عطاء استثنائية لم تنضب.

وقال اليماحي، في بيان أصدره أمس، إن هذا التكريم يعكس اعترافاً عالمياً بمبادرات سموها النوعية وغير المسبوقة في مجال العمل الإنساني، إقليمياً ودولياً، مشدداً على أن سموها كرّست جهودها لرفع مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. وأشار إلى أن بصمات «أم الإمارات» واضحة وجلية في مسيرة نهضة المرأة الإماراتية، التي أصبحت بفضل دعم سموها نموذجاً عالمياً يحتذى به، حيث تبوأت أرفع المناصب وأثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات، في ظل الدعم المستمر والرعاية الدؤوبة التي تحظى بها من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك امتدت لتشمل نساء العالم، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات والأزمات الإنسانية.

واختتم اليماحي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التكريم المستحق يعبر عن تقدير دولي كبير واحترام عميق لقيادة نسائية استثنائية.