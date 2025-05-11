الامارات | عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود تعزيز السلام بين الهند وباكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، أشاد خلالهما بحكمة الجانبين في وقف إطلاق النار بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين ومنطقة جنوب آسيا.

وأعرب سموّه عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد سموّه العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات التي تربطها علاقات وطيدة وتاريخية بالبلدين تدعم جهودهما الرامية إلى تعزيز السلام والنماء، مشدداً على أهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.