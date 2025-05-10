حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد سيظل تطوير خدماتنا الحكومية مستمراً

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستظل عملية تطوير الخدمات الحكومية مستمرة في دبي.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك لفريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي حصولهم على (راية حمدان) لتحقيقهم أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360. كما نبارك لفريق جمارك دبي فوزهم بـ (أفضل مبادرة رائدة)، ولفريق شرطة دبي فوزهم بفئة (أفضل تجربة مدينة رقمية) بالشراكة مع عدة جهات، ونبارك لفريق هيئة الطرق والمواصلات حصولهم على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين بجهود تحسين الخدمات».

وأكد سموه «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستظل عملية تطوير خدماتنا الحكومية مستمرة، محورها سعادة ورضا كل متعامل مع حكومة دبي، وستبقى روح الفريق الواحد هي الأساس لتحقيق تحولات جذرية في جودة وكفاءة الخدمات، وضمان ريادة دبي العالمية».