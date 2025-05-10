الامارات | حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. تطوير خدماتنا الحكومية مستمر ومحوره سعادة ورضا كل متعامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لفريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي حصولهم على "راية حمدان" لتحقيقهم أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نبارك لفريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي حصولهم على "راية حمدان" لتحقيقهم أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360. كما نبارك لفريق جمارك دبي فوزهم بـ "أفضل مبادرة رائدة"، ولفريق شرطة دبي فوزهم بفئة "أفضل تجربة مدينة رقمية" بالشراكة مع عدة جهات، ونبارك لفريق هيئة الطرق والمواصلات حصولهم على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين بجهود تحسين الخدمات".

وأضاف سموه " برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستظل عملية تطوير خدماتنا الحكومية مستمرة، محورها سعادة ورضا كل متعامل مع حكومة دبي، وستبقى روح الفريق الواحد هي الأساس لتحقيق تحولات جذرية في جودة وكفاءة الخدمات وضمان ريادة دبي العالمية".