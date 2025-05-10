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الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي العهد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي العهد 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي العهد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

فقد أصدر سموه قرارات بتعيين مريم عيد خميس المهيري مستشاراً للعلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد بالإضافة إلى مهامها الأخرى، وغانم سلطان أحمد السويدي مستشارا للشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

كما شملت القرارات تعيين كل من خالد أحمد رقيط السويدي مديرا عاما للشؤون التنفيذية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وحمد سالم راشد بالحباله مديرا عاما لمراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وأحمد محمود محمد فكري مديراً عاماً للشؤون الإستراتيجية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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