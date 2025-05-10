خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي العهد

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قرارات بتعيين مستشارين ومدراء عموم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

حيث أصدر سموه قرارات بتعيين معالي مريم عيد خميس المهيري مستشاراً للعلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد بالإضافة إلى مهامها الأخرى، ومعالي غانم سلطان أحمد السويدي مستشاراً للشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

كما شملت القرارات تعيين كل من: سعادة خالد أحمد رقيط السويدي مديراً عاماً للشؤون التنفيذية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وسعادة حمد سالم راشد بالحباله مديراً عاماً لمراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وسعادة أحمد محمود محمد فكري مديراً عاماً للشؤون الاستراتيجية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة.