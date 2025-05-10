الامارات | الطقس المتوقع غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للإرتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 20:31 والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 38 24 80 30

دبي 37 26 70 25

الشارقة 37 23 75 30

عجمان 35 27 80 35

أم القيوين 36 21 85 30

رأس الخيمة 37 24 80 35

الفجيرة 34 28 85 40

العـين 41 23 65 15

ليوا 41 20 85 15

الرويس 38 26 90 15

السلع 39 25 90 10

دلـمـا 35 26 85 20

طنب الكبرى / الصغرى 33 25 80 35

أبو موسى 33 25 80 35.