نهيان بن زايد يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة لكرة القدم

ابوظبي - سيف اليزيد - توَّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق شباب الأهلي، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على فريق الشارقة 2-1 في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

حضر مراسم التتويج معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وأحرز شباب الأهلي اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.