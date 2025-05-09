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سيف وحامد بن زايد وعدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشامسي والفارسي

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سيف وحامد بن زايد وعدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشامسي والفارسي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف سلطان محمد خميس يروان الشامسي على كريمة علي خليفة عبيد الفارسي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس شعاب الأشخر في العين، الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن سيف بن زايد آل نهيان.
وقدم سموهم التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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