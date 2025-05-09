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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الهاجري والريّس

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الهاجري والريّس 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الهاجري والريّس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر حسن الهاجري، اليوم (الجمعة)، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سيف على كريمة الدكتور زياد الريّس.

وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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