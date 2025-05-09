الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الحميري والسويدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عوض محمد بالجافلة الحميري، اليوم (الجمعة)، في دبي، بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة خالد محمد السويدي.

وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.