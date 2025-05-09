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الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة علي السيد السادة

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  • الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة علي السيد السادة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى علي السيد إبراهيم السيد خليفة السادة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه وإخوانه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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