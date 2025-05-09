شرطة أبوظبي تبث فيديو توضح فيه خطورة التجاوز من كتف الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة ضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لسلوك سائق بالتجاوز من كتف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية وتعريض السائقين للخطر.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق إلى عدم التجاوز من كتف الطريق موضحة أن "كتف الطريق" مخصص لحالات الطوارئ للمركبات ولتعزيز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

وذكرت أن المادة رقم "42" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على التالي: "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 د.إ و6 نقاط مرورية.