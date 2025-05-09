الامارات | شرطة دبي تفاجئ صاحب محل بالقبض على عصابة سرقته «دون أن يعلم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مركز شرطة الرفاعة في دبي صاحب أحد المحال التجارية بإلقاء القبض على عصابة، أقدمت على سرقة منتجات طبية من مستودع تابع لمحله على عدة فترات، دون أن يدري أو يلاحظ وقوع أي شبهة للسرقة، أو يُقدّم بلاغاً حول الواقعة، فيما بلغت قيمة المسروقات 123 ألف درهم.

وحول الكشف عن الجريمة، أكد العميد غالب الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، أن الكشف عنها جاء نتيجة جهود فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" في المركز بالتعاون مع أفراد المباحث في المركز، موضحاً أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" تم إنشاؤه بهدف رصد الثغرات الأمنية، واستقاء المعلومات، ومكافحة الظواهر السلبية في منطقة الاختصاص، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة، ومكافحة الجرائم وخفضها بمختلف أنواعها، وكشف هذه الجريمة جاء نتيجة هذه الجهود المتواصلة.

وبيّن أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" حقق العديد من الإنجازات النوعية في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة منذ إطلاقه عام 2023، منها استلام 1333 معلومة أمنية، وتحقيق 738 ضبطية لقضايا متنوعة، إلى جانب الحصول على 27 شهادة شكر من جهات داخلية وخارجية، نظراً للإنجازات في مجال مكافحة الجريمة والظواهر السلبية.

حالة اشتباه تكشف الجريمة

وحول تفاصيل القضية، أوضح المقدم علي العور، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الرفاعة، ومسؤول فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية"، أن أعضاء الفريق، وخلال تنفيذهم لمهام عملهم بالتعاون مع مباحث المركز، في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، لاحظوا وجود تجمع لمجموعة من الأشخاص المُشتبه بهم، فاتخذوا الإجراءات القانونية بحقهم من خلال توقيفهم والتدقيق عليهم.

وبيّن أن الفريق لاحظ امتلاك الأشخاص لمنتجات وأقراص طبية بطريقة تُثير الريبة، وبعد الاستفسار منهم عن مصدرها، وعن سبب وجود هذه الكمية الكبيرة بحوزتهم، أقرّوا بأنهم أقدموا على سرقتها من مستودع أحد محالّ المنتجات الطبية على عدة فترات، دون أن يلاحظ أحد جرائمهم.

صاحب المحل: لا علم لي

وأكد المقدم العور أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية"، قابل صاحب المحل، ليتبيّن أن لا علم له، ولا علم لأحد من العاملين، بتعرض المحل لعدة سرقات، مشيراً إلى أن الضحية أجرى جرداً للمنتجات الطبية المسروقة، واكتشف أن قيمة ما تعرض له من سرقات وصلت إلى 123 ألف درهم.

ولفت المقدم العور إلى أنه ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة في المستودع، تم رصد المتورطين بوضوح وهم يرتكبون جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.