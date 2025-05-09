"الهوية والجنسية" تفوز بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في مجلس التعاون الخليجي

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فئة "أفضل تطبيق رقمي"، وفئة "أفضل استراتيجية لتجربة المتعاملين" التي تنظمها "AWARDS INTERNATIONAL" ومقرها إنجلترا، حيث تسلمت الهيئة الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه بفندق إنتركونتيننتال في دبي.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن الجائزة تجسد نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تعزيز العلاقة مع المتعاملين من خلال تعزيز أداء خدمات الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتزامها بتقديم الحلول المتطورة وتحسين الخدمات الاستباقية والرقمية للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم في الحصول على خدمات سهلة وسريعة وآمنة من أي مكان، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية واستيفاء البيانات إلكترونيًا، وإشراك المتعاملين في إنجاز تصميم ابتكاري وإبداعي للخدمات لإسعاد المتعاملين وتمكينهم من القيام برحلة متعامل سهلة وممتعة وسريعة، تسهم في تحقيق مستهدفات إعلان مبادئ حكومة الإمارات، لخدمات المستقبل المعنية بالاهتمام بالإنسان أولًا، فضلًا عن تحقيق الريادة لدولة الإمارات عالميًا في مؤشرات الخدمات الحكومية.