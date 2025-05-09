الإمارات تترأّس حفل إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تتصدر الإمارات المشهد الصحي العالمي، من خلال رئاستها حفل إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي لسنة 2025» على مستوى إقليم شرق المتوسط ضمن إطار تنظيم «سباق التميز»، المقرر انعقاده افتراضياً في 12 مايو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض تحت شعار «ممرضونا هم مستقبلنا، الاهتمام بالكادر التمريضي يعزّز قوة الاقتصاد ويدعم ازدهاره».

ويرسّخ الحدث الاستراتيجي الحضور البارز للإمارات على خريطة صناعة القرار الصحي العالمي ومكانتها كمنصة إقليمية رائدة لاستشراف مستقبل القطاع الصحي، حيث يكتسب الحدث بُعداً استراتيجياً استثنائياً كونه ينعقد تحت مظلّة منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتأتي رئاسة الإمارات لهذا الحدث العالمي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في قلب أولوياتها الوطنية، وتعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي رائد عالمياً قائم على الابتكار والاستدامة.

وتمثل المبادرة ترجمة حقيقية للمستهدفات الاستراتيجية لرؤية نحن الإمارات 2031 التي تهدف إلى تحقيق الريادة في المؤشرات العالمية للرعاية الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي الوطني.

ويأتي اختيار الإمارات لقيادة هذا الحدث العالمي تتويجاً لمسيرة التميز في القطاع الصحي، حيث تم إدراج تجربتها الرائدة ضمن دراسات الحالة النموذجية في التقرير كأحد أفضل الممارسات العالمية في المجال التمريضي، خاصة في تطوير برامج الاختصاص المبتكرة. ويرسّخ هذا الاعتراف الدولي مكانة الإمارات كمختبر عالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ونموذج يحتذى به في تطوير الكفاءات التمريضية. ويأتي اختيار شعار «ممرضونا هم مستقبلنا، الاهتمام بالكادر التمريضي يعزّز قوة الاقتصاد ويدعم ازدهاره» لليوم العالمي للتمريض 2025 تأكيداً على الأثر البارز للكوادر التمريضية ليس فقط على المنظومة الصحية، بل على الاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات في تمكين الكوادر التمريضية كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويقدم التقرير، في نسخته الثانية بعد تقرير عام 2020، منظوراً استراتيجياً متكاملاً للقوى العاملة التمريضية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وسيركّز على تحليل عميق للمشهد الصحي ما بعد جائحة «كوفيد-19»، مستشرفاً الفرص الاستراتيجية وتحديد الفجوات الرئيسية لتعزيز دور التمريض في منظومة الرعاية الصحية الأساسية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتغطية الصحية الشاملة. ويتضمن برنامج الحفل الافتراضي حلقة نقاشية نوعية تجمع نخبة من الخبراء على مستوى إقليم شرق المتوسط لمناقشة مخرجات التقرير وتوصياته، وستتولى دولة الإمارات إدارة هذه المنصة الاستراتيجية، ما يعزّز دورها المحوري كموجه لمسار التطوير المهني للتمريض في المنطقة. ويعكس هذا الدور القيادي قدرة الإمارات على المشاركة في استشراف مستقبل المهنة وصياغة توجهاتها بما يتماشى مع متطلبات التحول في الأنظمة الصحية، بما يتناسب مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030.