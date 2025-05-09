الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، العريش (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تقديم دعمها الإنساني لأهالي غزة في مختلف مناطق القطاع، وسط ظروف إنسانية غاية في الصعوبة مع استمرار إغلاق المعابر وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» دعم تكيات الطعام في مخيمات النزوح جنوب غزة، لمواجهة الجوع المتفشي.

وتأتي هذه الجهود الإنسانية، في لحظة بالغة الخطورة، إذ يواجه أهالي غزة خطر المجاعة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية.

وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن هذا التحرك يأتي في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.

وتواصل مبادرات الإمارات تنفيذ برامجها الإغاثية الشاملة، بما يشمل توفير المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة من الأسر المحتاجة في المناطق المتضررة.

ووقّعت عملية «الفارس الشهم 3» مؤخراً مذكرة تفاهم مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتنفيذ مشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في غزة، ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتوفير المياه في القطاع في ظل الأزمة الخانقة والصعوبات التي يواجهها السكان.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه للسكان في مختلف المناطق، بما يسهم في تخفيف حدة أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث تشمل هذه المرحلة حفر آبار متطورة ذات قدرة إنتاجية عالية، بعد مرحلتين سابقتين، الأولى اعتمدت على تعزيز خطوط المياه القادمة من الجانب المصري عبر الخط الناقل باتجاه مدينة رفح، والثانية ركّزت على حفر آبار بدائية بنظام «النزّاز».

وأغلقت عشرات المطابخ الخيرية في قطاع غزة أبوابها أمس، بسبب نقص الإمدادات مما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع.

إلى ذلك، زار وفد سنغافوري رفيع المستوى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث قام بجولة شاملة في أقسام المستشفى المختلفة واطّلع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها للمرضى القادمين من قطاع غزة.

وخلال الزيارة، التقى أعضاء الوفد بعدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، واستمعوا إلى تجاربهم حول مستوى الرعاية الصحية والدعم الإنساني الذي يتلقونه من الطواقم الطبية الإماراتية.

وأعرب جاستين لي، رئيس الوفد، عن إعجابه الشديد بإدارة المستشفى وكفاءة العاملين فيه، مشيداً بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي الإنساني في المناطق المتضررة، وتعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية. ويُعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تم تدشينه في 23 فبراير 2024 لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة.

ويضم المستشفى 100 سرير للمرضى، و100 سرير للمرافقين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب وحدات عناية مركزة وأقسام للأشعة والمختبرات، حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 10 آلاف مريض فلسطيني.

وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتعزيز شراكاتها الدولية لتوفير الإغاثة والدعم الطبي العاجل في أوقات الأزمات.