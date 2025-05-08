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الامارات | الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن 1/2
  • الامارات | الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات بإعلان سلطنة عمان الشقيقة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي سيعزز حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز فرص الحوار السلمي في اليمن لحل النزاعات في المنطقة.

واكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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