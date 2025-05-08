الامارات | محمد بن راشد: الإمارات تقدّر دور الفاتيكان في تعزيز الحوار والسلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "نتقدم بأحرّ التهاني لقداسة البابا ليو الرابع عشر على انتخابه.. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدّر تقديراً عميقاً دور الفاتيكان في تعزيز الحوار والسلام بين الأمم والأديان، ونتطلع إلى العمل مع قداسته لنشر رسالة عالمية قوامها التعايش والتسامح والإنسانية المشتركة."