الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك "عَلَم الصحراء 10"، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، في تجسيد حي للتعاون العسكري الدولي وتبادل الخبرات، بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة، ونشكر كافة الفرق المشاركة في هذا التمرين النوعي.