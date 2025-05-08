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الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة

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  • الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك "عَلَم الصحراء 10"، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، في تجسيد حي للتعاون العسكري الدولي وتبادل الخبرات، بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة، ونشكر كافة الفرق المشاركة في هذا التمرين النوعي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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