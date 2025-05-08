الامارات | فتح التسجيل في النسخة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 30 يونيو 2025، عبر منصة "إماراتي" في تطبيق "دبي الآن" على الهواتف الذكية.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في العام 2024 لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، لتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.

ويأتي البرنامج في إطار مبادرات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية الإمارتية في إمارة دبي من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات التخصصية والقيادية والريادية، كما يشجع البرنامج المواهب الإماراتية على الالتحاق بتخصصات استراتيجية تُسهم في دعم مسيرة النمو المستقبلي للإمارة، مستهدفاً اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات التي تضيف قيمة نوعية في قطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك ضمن رؤية تسهم في إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على دفع عجلة التنمية في الإمارة.

وسجَّلت النسخة الأولى من البرنامج إقبالًا واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتفوقين أكاديمياً، للدراسة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة في دولٍ مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، حيث شهد البرنامج في نسخته الأولى التحاق جميع الطلبة المبتعثين خارج الدولة بجامعات مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، أو ضمن أفضل 100 برنامج أكاديمي عالمياً. كما التحق حوالي 15% من طلبة الدفعة الأولى بجامعات عالمية مُصنَّفة ضمن أفضل 20 جامعة، أو ضمن أفضل 10 برامج عالمياً. وتنوّعت التخصصات الأكاديمية التي اختارها طلبة الدفعة الأولى من البرنامج بين الهندسة، والطب، والاقتصاد والمالية، وتقنية المعلومات، والقانون، مما يعكس التوجهات التنموية المستقبلية التي تتبناها دبي في استراتيجياتها التعليمية والبحثية.

قيادات واعدة

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "يجسِّد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويعد هذا البرنامج الرائد من الركائز الأساسية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يهدف إلى تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مزدهر لوطنهم".

وأضافت: "نحن فخورون بإنجازات طلبة الدفعة الأولى من البرنامج، ونتطلع إلى دعم المزيد من الطلبة الإماراتيين المتفوقين في خطوتهم التالية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة في القطاعين الحكومي والخاص، كما نحثّ الأسر الإماراتية في دبي على اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن دعم الأسرة لمسيرة أبنائها الأكاديمية يُعد عنصراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعنا ووطننا".

شروط البرنامج

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون عمره بين 17 و20 عاماً، ومن خريجي الثانوية العامة في عام الابتعاث أو في الأعوام الدراسية السابقة (على ألا تزيد عن عامين كحد أقصى)، وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من نظام أكاديمي معتمد، وتتم معادلته من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من أوائل الثانوية العامة الذين يتم تحديدهم سنوياً.

وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم غير حاصل على بعثة دراسية أخرى من أي جهة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد تقدم شخصياً بطلب الالتحاق لبرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة، وأن يكون قد حصل على قبول مشروط أو غير مشروط في برنامج وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية، تستوفي معايير وشروط برنامج الابتعاث، وأن يكون متفرغاً كلياً للدراسة في بلد الابتعاث.

وللمزيد من المعلومات حول البرنامج والمزايا وشروط التقديم، يرجى زيارة الرابط التالي:

KHDA - برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي