في زيارة رسمية إلى تركيا .. فاطمة بنت مبارك تصل إلى اسطنبول وأمينة أردوغان في مقدمة المستقبلين

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بحفظ الله ورعايته إلى اسطنبول في زيارة رسمية للجمهورية التركية الصديقة تستمر ثلاثة أيام.

وكانت في مقدمة مستقبليها السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأعربت السيدة أمينة أردوغان عن بالغ ترحيبها بزيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيدةً بما تمثله سموها من نموذج عالمي رائد في القيادة النسائية والعمل المجتمعي والإنساني.

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والانسانية وتمكين المرأة ودعم الطفولة والأسرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات.

من جانبها أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سعادتها بزيارة الجمهورية التركية، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضافت سموها أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع الجمهورية التركية وتطويرها نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وبشكل خاص القضايا الاجتماعية والثقافية والعلمية.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك : «نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في المجالات التي تخدم المجتمعات وتعزز التنمية المستدامة».

يرافق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

كما يضم الوفد كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزير دولة، ومعالي عهود خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.