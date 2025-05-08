تنبيه من "الوطني للأرصاد"

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة أحياناً تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 8 أقدام أحياناً في الخليج العربي، وذلك حتى الساعة 10:00 يوم الخميس 2025/05/09.