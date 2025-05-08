الامارات | جيل العطاء.. طلاب يزرعون الأمل في حقائب مدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بأيديهم الصغيرة وقلوبهم الكبيرة، جسّد طلاب خمس مدارس تابعة لـ" مدارس الشراكة الدولية (iSP) في دبي أسمى معاني العطاء، من خلال مشاركتهم الفاعلة في مبادرة "طلاب من أجل الطلاب" التي تنظمها مؤسسة "دبي العطاء".

تمكّن الطلاب وموظفو مدارس " أكويلا، الكلية الإنجليزية، النبراس الدولية، ستار الدولية (الطوار)، وستار الدولية (مردف)، خلال حملة إنسانية دافئة، من تجهيز 500 حقيبة مدرسية متكاملة، تحتوي على مستلزمات أساسية كدفاتر، أدوات كتابة، مستلزمات فنية وحقائب ظهر، وذلك دعماً لزملائهم من الأسر ذات الدخل المحدود في دولة الإمارات.

تهدف المبادرة التي تُنظم في نسختها الثانية، إلى غرس روح القيادة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة، عبر إشراكهم في أنشطة حقيقية تعكس أثرهم الإيجابي في المجتمع. وقاد طلاب iSP فعاليات متنوعة لجمع التبرعات، شملت بيع المخبوزات، أيام الأزياء، وحملات التوعية، واختُتمت بحملة تعبئة جماعية نُظّمت في مدرسة أكويلا، وشارك فيها 150 طالبًا متطوعًا.

ومن المقرر أن "دبي العطاء" بتوزيع الحقائب على الطلاب المحتاجين في المدارس الخيرية والمراكز المجتمعية المنتشرة في الدولة، قبل انطلاق العام الدراسي 2025-2026، لضمان انطلاقة دراسية متكافئة.

قال رئيس العمليات في دبي العطاء عبد الله أحمد الشحي، : "عندما يُمكَّن الطلبة من خدمة بعضهم البعض، فإننا نبني مجتمعاً متماسكاً ومتعاطفاً. نحن فخورون بشراكتنا مع مدارس iSP، التي أثبت طلابها أن بإمكانهم إحداث فرق حقيقي"، وسيُمنح جميع المشاركين شهادات تقدير رسمية، فيما ستحصل المدارس على دروع تكريمية تثميناً لدورها الإنساني والتربوي.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لـ iSP في الشرق الأوسط كام بهامرا، أن المشاركة في هذه الحملة تأتي انسجاماً مع شعار "عام المجتمع" في دولة الإمارات، مشيداً بدور الطلاب قائلاً: "لقد أثبت طلابنا أن العطاء لا يُقاس بالعمر، بل بالإرادة. لقد اكتسبوا من هذه المبادرة مهارات حياتية عميقة سترافقهم مدى الحياة".

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من المبادرة العام الماضي شهدت إنجازًا لافتًا، حيث جمعت 720 ألف درهم، وتم من خلالها تجهيز 9,000 حقيبة مدرسية، في تأكيد متجدد على قوة العمل المجتمعي بقيادة الشباب، وأثره العميق في مواجهة التفاوتات التعليمية.