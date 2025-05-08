نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن (120) من طلبة المدارس والجامعات الفائزين بجوائز «كأس التخيّل والإبداع»، التي أطلقاها الصندوق بالتعاون مع ميكروسوفت العالمية، بحضور عدد كبير من رؤساء ومديري الجامعات الإماراتية ومديري المدارس، وأصحاب التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. حضر التكريم الذي جاء في إطار الاحتفالية التي نظمها صندوق الوطن لهذا الغرض كل من نعيم يزبك المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت في الإمارات، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات على مستوى الإمارات.

واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المشاريع الفائزة، التي تمثل عدداً كبيراً من المواهب الإماراتية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي مثّلت الأعمال الفائزة في المسابقة التي شارك بها أكثر من 6500 طالب وطالبة. وكرّم معاليه الفريقين اللذين تأهلا من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نهائيات كأس التخيّل العالمية لأول مرة على الإطلاق.

وشمل التكريم أفضل 3 فرق في كأس التخيّل والإبداع على مستوى الجامعات الإماراتية لعام 2025، وجاء فريق جامعة دبي بالمركز الأول، ومثّله عدنان عبد الفتاح حسين، فيما حلّ في المركز الثاني فريق كليات التقنية العليا - الشارقة ومثله فيلمون نازيف أبابيشا، وكالكيدان جيتنت أيالنِه، وزاراك خان خان، وإيدن يوسف، وفاز بالمركز الثالث فريق جامعة أبوظبي ومثله محمود أحمد سليمان، وأمنية أسامة أحمد، وسارة عماد حمدان، وصالح محمد شافي. وقال معاليه إن احتفالنا جميعاً بتكريم أبناء وبنات الإمارات الذين تفوقوا في مسابقة «كأس التخيّل والإبداع» تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص الدائم على تمكين أبناء وبنات الإمارات، من أجل مستقبل هذا الوطن والتزامه الكبير بدعم ورعاية الشباب، الذين هم مستقبل إماراتنا لكي تظل في المقدمة دائماً.

وأضاف أن تنظيم صندوق الوطن لهذه المسابقة العالمية، بالتعاون مع ميكروسوفت، والتي تحمل عنوان «كأس التَخَيل في الإمارات «Imagine Cup UAE» جزء من برنامج ومبادرات الصندوق، التي تركّز على العمل مع طلبة المدارس والجامعات، من أجل تمكينهم من الاستخدام الجيد لهذه التقنيات، وتعميق ثقتهم في أنفسهم، وقدراتهم على الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن، وشدّد على أن صندوق الوطن يقوم بهذه المهمة، في إطار دعم الطلبة المشاركين، وتأكيد ارتباطهم القوي بالهوية الوطنية، واعتزازهم بالمبادئ والقيم، التي تشكّل مسيرة هذه الدولة العزيزة. وأوضح أن الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي استجابة طبيعية لالتزام صندوق الوطن برعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات، للتعرف على أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات وممارسات، ليبدعوا فيها، ويطوروها ويكونوا نموذجاً وقدوة في استخداماتها على مستوى العالم كله، وهو ما يجسّد حرص صندوق الوطن على تحقيق التنمية المعرفية والتقنية الناجحة وتوفير الفرص والإمكانات كافة أمام أبناء وبنات الدولة، للبناء والتطوير والعمل الجاد. وذكر أن تنظيم صندوق الوطن لهذا الحفل الكبير لتكريم الفائزين بـ«كأس التخيل والإبداع» إنما يجسّد اهتمام الصندوق الوطن بأن يتعرف أبناء الإمارات على الإمكانات الضخمة، للذكاء الاصطناعي وما قد يترتب عليها من تغيرات إيجابية في العالم، بما في ذلك، إمكاناتها المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وإحداث التحول المجتمعي نحو الأفضل، ومواجهة التحديات كافة وتحقيق الاستدامة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتنمية الثقافة والتراث، وهو ما يجعلنا في صندوق الوطن فخورين بما حققنا في هذا المجال، مؤكداً أن هذا التكريم يحفزنا في صندوق الوطن على مزيد من العمل لتحقيق رسالته في تنمية قدرات الشباب على التعامل مع تقنيات العصر كافة وتشجيعهم على تطويعها والإفادة منها. وثمّن الدور الكبير الذي لعبته شركة ميكروسوفت العالمية الشريك الاستراتيجي لصندوق الوطن في هذا المشروع الكبير، وهنأ معاليه الفائزين بجوائز «كأس التخيل والإبداع» من طلاب المدارس والجامعات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح والتقدم في هذا المجال الحيوي. وعقب التكريم، عبّر الفائزون عن بالغ امتنانهم لصندوق الوطن، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك الذي حرص على تكريمهم، والتعرف على مشاريعهم وأفكارهم، ورؤيتهم للمستقبل، مشيدين بالدور الحيوي الذي قام به صندوق الوطن في دعمهم منذ المراحل الأولى وحتى تحقيق الإنجازات، وأكد المكرمون أن الدعم المقدّم من الصندوق لم يقتصر على تقديم الجوائز فقط، بل شمل الإرشاد والتوجيه والتدريب، مما كان له بالغ الأثر في صقل مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم مشيرين إلى أن مبادرات صندوق الوطن، شكلت منصة حقيقية لصناعة قصص نجاح إماراتية ملهمة، وأعربوا عن فخرهم بالانتماء إلى منظومة وطنية تؤمن بالابتكار وتستثمر فيه.