الامارات | شرطة عجمان تلزم سائقي دراجات التوصيل بالقيادة في الحارتين الأولى والثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار السعي لتعزيز سلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق والحد من الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للدراجات النارية، قررت القيادة العامة لشرطة عجمان إلزام سائقي دراجات التوصيل بالقيادة على الحارتين الأولى والثانية من اليمين فقط، وعدم استخدام الحارة الثالثة والرابعة في طرق الإمارة، وأن منظومة كاميرات المراقبة (عجمان دار الأمان) والبوابات الذكية والدوريات المختصة سوف تقوم بضبط أية تجاوزات وعدم الالتزام بالسير في الحارة اليمنى من الطريق، أو القيام بأي تجاوزات بين المركبات قد تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق.



وقد دأبت شرطة عجمان خلال السنوات الماضية على تنفيذ حملات توعوية مكثفة موجهة لشركات التوصيل وسائقي الدراجات النارية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بدراجات التوصيل، وقد حرصت شرطة عجمان على توعية السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير والقيادة الآمنة.



وحذرت شرطة عجمان من ارتكاب المخالفات المرورية، ومن أبرزها التجاوز بين المركبات، التجاوز من كتف الطريق، عدم الالتزام بخط السير الالزامي، وعدم ترك مسافة كافيه بين المركبات، داعية إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والقيادة الآمنة، مشددةً أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، ومشيرة إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يغرم مرتكبي المخالفات غرامة مالية قدرها 400 درهم.