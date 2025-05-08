رئيس أوغندا يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان التوقيع على 6 مذكرات تفاهم بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل فخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بحضور معالي جيجي أودونغو، وزير الخارجية، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى أوغندا.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية أوغندا وشعبها بدوام التنمية والرخاء.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس موسيفيني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحب فخامته بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، حيث جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات التنموية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بزيارة أوغندا ولقاء فخامة الرئيس موسيفيني، مؤكداً أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع جمهورية أوغندا، تزخر بالفرص الواعدة ومقومات النمو في العديد من القطاعات الحيوية التي تدعم خطط البلدين التنموية، وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية مستدامة مع الدول الأفريقية الصديقة، بما يعود بالنفع والرخاء على شعوبها.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفخامة الرئيس يوري موسيفيني توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وقد شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري بين البلدين، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ماتيا كاسايجا، وزير المالية الأوغندي.

كما شهد سموه وفخامة رئيس أوغندا التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية في أوغندا، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي جيجي أودونغو، وزير الخارجية.

وشهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وحكومة أوغندا، ممثلة بوزارة الطاقة وتنمية المعادن، بشأن التعاون في مجال الطاقة، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي روث نانكابيروا وزير الطاقة الأوغندي.

كذلك، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين البلدين، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الجنرال كاهيندا أوتافيري وزير الشؤون الداخلية الأوغندي.

وشهد سموه وفخامة الرئيس الأوغندي التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة «قطارات الاتحاد» وحكومة أوغندا، وقعها سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، ومعالي الجنرال كاتومبا وامالا وزير الأشغال والنقل، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية في أوغندا وشركة «بريسايت» الإماراتية المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة الحوكمة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية السحابية، وقعها محمد شامين حسينبوكوس، نائب رئيس الأسواق الأفريقية في «بريسايت»، والدكتور هاتويب موغاسا، المدير التنفيذي لهيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله حسن عبيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا.