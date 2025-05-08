الامارات | شرطة دبي تضبط المتورطين في أحداث شغب مباراة «الوصل» و«شباب الأهلي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على المتورطين في أحداث الشغب التي حدثت عقب مباراة كرة القدم بين ناديَي الوصل وشباب الأهلي دبي، ضمن فعاليات دوري أدنوك للمحترفين، وفق ما صرح به مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي.

وقال الغيثي إن شرطة دبي باشرت التحقيق في الواقعة بعد الانتهاء من المباراة، ورصدت المُتورطين في المُشاحنات والمشاجرات والأحداث المؤسفة، عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى هويتهم، مُبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص.

وأضاف: «في إطار حرصنا على تعزيز الأمان والحفاظ على الروح الرياضية في الفعاليات الرياضية، نؤكد في شرطة دبي ضرورة الابتعاد عن التعصب في الملاعب، حيث إن الهدف الأساسي من حضور المباريات هو الاستمتاع بكرة القدم، في أجواء تنافسية تتسم بالروح الرياضية والاحترام المُتبادل بين الجماهير».

ودعا جميع المُشجعين إلى الالتزام بالسلوك الحضاري وتشجيع فِرَقهم بطريقة إيجابية، خصوصاً أن السلوك في ملاعبنا الرياضية هو انعكاس للصورة الحضارية التي تليق بمجتمعنا في دولة الإمارات، وتُظهر السمعة المرموقة التي يتمتع بها وطننا في تنظيم الفعاليات المُختلفة ومنها الفعاليات الرياضية.

وحذر اللواء الغيثي من أي «تصرفات غير مسؤولة» في الملاعب لا تمت إلى الأخلاق الرياضية في مجتمع دولة الإمارات بصلة، وأشار إلى أن الملاعب الرياضية مساحات للترفيه والتآخي، وليست مكاناً للتعصب أو النزاعات.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن فِرَق العمل في شرطة دبي، تبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، إضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من يُخالف الإجراءات والضوابط.

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم فرضت خلال اجتماعها - الذي عقد، أول من أمس، بخصوص أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي - غرامة مالية على نادي شباب الأهلي دبي قدرها 70 ألف درهم لتلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب، وفرض غرامة مالية على نادي الوصل قدرها 80 ألف درهم لإشعال جماهيره عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب وعلى جمهور الفريق المنافس.