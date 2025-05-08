الامارات | أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يطّلعان على برنامج «إعادة تصميم رحلة المريض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات «دبي الصحية» خلال السنوات الثلاث الماضية، وأثرها في تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دبي.

وعلى هامش الاجتماع، زار سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «مركز العمليات الصحية»، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، والتقى سموه خلال الزيارة بفريق العمل، واطلع على تفاصيل برنامج «إعادة تصميم رحلة المريض»، الذي أطلقته «دبي الصحية» ضمن منظومتها التطويرية.

وعُقد الاجتماع في المقر الرئيس لـ«دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور علوي الشيخ علي ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

في مستهل الاجتماع، رحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في ترسيخ نهج التطوير المستمر ضمن منظومة الرعاية الصحية في دبي، ورفع كفاءة الخدمات، بما انعكس إيجاباً على تجارب المرضى ورضاهم.

وقال سموّه: «تُجسّد إنجازات (دبي الصحية)، خلال السنوات الثلاث الماضية، التزامنا الراسخ ببناء نظام صحي يتخذ من المريض ركيزة لكل خطط التحسين والتطوير، ويضع جودة الحياة الصحية في مقدّمة الأولويات، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة».

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لفرق العمل في «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق أكثر من 90% في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024، ما يعكس الالتزام بتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتكامل خدماتها.

تطوير مستمر

من جانبه، أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته «دبي الصحية» من نجاحات للارتقاء برحلة المرضى، يمثل تحولاً نوعياً في منهجية تقديم الرعاية الصحية بالإمارة، فيما تعكس هذه الجهود رؤية طموحة لتقديم تجربة صحية سلسة وعالية الكفاءة لكل أفراد المجتمع.

وأضاف سموّه: «نؤمن بأن التطوير المستمر لخدماتنا الصحية يشمل دعم البحث العلمي كركيزة محورية لتحقيق التميز في جودة الرعاية، ونعمل على تقديم رحلة علاجية أكثر تفاعلاً مع تطلعات الفرد واحتياجاته المستقبلية، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في القطاع الصحي».

وقال الدكتور عامر شريف: «نحن ملتزمون بمواصلة بناء نموذج صحي أكاديمي متكامل، يضع المريض محور اهتمامه، ويعتمد على أفضل الممارسات العالمية».

وخلال زيارة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد لـ«مركز العمليات الصحية»، قدم المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، خليفة باقر، عرضاً تفصيلياً عن أبرز مهام وإنجازات المركز خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2022-2024.

وارتفع عدد طلبات توصيل الأدوية إلى المنازل إلى نحو 109 آلاف طلب في عام 2024، مقارنة بـ37 ألفاً و724 طلباً في عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 189%.

وأطلقت «دبي الصحية» خدمة «نقل المرضى»، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 5365 مريضاً سنة 2024، مقارنة بـ862 مريضاً في عام 2023.

ونفّذت الفرق الطبية 90 ألفاً و816 زيارة خلال ثلاث سنوات، مسجلة بذلك معدل نمو بنسبة 68%، حيث ارتفعت من 23 ألفاً و277 زيارة في عام 2022 لتصل إلى 39 ألفاً و114 زيارة في عام 2024، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بضمان توفير رعاية صحية مستمرة وميسرة للمرضى في منازلهم.

خدمات رقمية

ونجحت «دبي الصحية» في تقديم خدمة التطبيب عن بُعد لـ256 ألفاً و350 مريضاً خلال ثلاث سنوات، مسجلة نمواً بنسبة 17.7%، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في عام 2024 نحو 92 ألفاً و930 خدمة، مقارنة بـ78 ألفاً و969 خدمة في عام 2022، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية.

وكشفت الإحصاءات أن مركز الاتصال في «دبي الصحية» تعامل مع نحو خمسة ملايين مكالمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم الرد عليها بكفاءة واحترافية عالية، ما يعكس جاهزية المركز وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وفعالية.

«إعادة تصميم رحلة المريض»

وأطلقت «دبي الصحية» برنامج «إعادة تصميم رحلة المريض»، الذي يهدف إلى تتبع مسار المريض منذ لحظة دخوله إلى المنظومة الصحية وحتى انتهاء رحلته العلاجية، باعتباره محور جميع مراحل الرعاية. ويُعنى البرنامج بتصميم مسارات علاجية متكاملة تضمن تجربة صحية سلسة، من خلال توحيد الجهود بين مختلف التخصصات المعنية، بما يسهم في تقديم رعاية أكثر كفاءة وترابطاً. كما يعزز البرنامج جاهزية المنظومة الصحية للمستقبل من خلال توظيف البيانات وتحليلها لدعم القرارات وتحسين الخدمات، وقد جاء هذا البرنامج استجابة لتطلعات أفراد المجتمع وملاحظاتهم حول تجاربهم الصحية، وتأكيداً على التزام «دبي الصحية» بتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات.

وقد تم تحديد 45 رحلة علاجية رئيسة ضمن المنظومة الصحية، تمثل نحو 68% من إجمالي حجم المرضى، تشمل رحلات الطوارئ، والرعاية التخصصية، والفحوص الوقائية.

أحمد بن سعيد:

. نثمّن جهود فِرَق العمل في «دبي الصحية» لإسهامها في تحقيق أكثر من 90% في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024.

منصور بن محمد:

. نعمل على تقديم رحلة علاجية أكثر تفاعلاً مع تطلعات الفرد واحتياجاته المستقبلية، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في القطاع الصحي.

. 5365 مستفيداً من خدمة «نقل المرضى» من منازلهم إلى المستشفيات «ذهاباً وإياباً».

. 5 ملايين مكالمة تعامل معها مركز الاتصال في «دبي الصحية».

. 90.8 ألف زيارة نفذتها الفِرَق الطبية لمرضى في منازلهم.

. 256.3 ألف مريض استفادوا من خدمة التطبيب عن بُعد.