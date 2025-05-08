الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان تعزيز التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بقصر الشاطئ في أبوظبي، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، الدكتورة صاحبة غافاروفا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش.

ورحب سموه برئيسة الجمعية الوطنية، متمنياً لها زيارة موفقة إلى الدولة، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأذربيجان.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين، خصوصاً في المجالات البرلمانية، مؤكدين أهمية التعاون البرلماني بين البلدين في دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التفاهم بشأن القضايا المشتركة، إضافة إلى دور البرلمانات في تحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب، بما يخدم التعايش والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أشادت الدكتورة صاحبة غافاروفا بالتطور في مسار العلاقات الإماراتية - الأذرية، بفضل التعاون، وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس لجنة الصداقة الإماراتية - الأذرية، الدكتورة سدرة المنصوري، وعدد من المسؤولين.