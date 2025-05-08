الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، الأسبوع المقبل، وحذّر من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، واضطراب موج البحر، وأشار إلى احتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق في الدولة.

وذكر المركز، في تقريره حول طقس الأيام المقبلة، أن طقس اليوم سيكون مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و30، وتصل إلى 45 كم/ساعة، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عُمان.

ويكون طقس الغد رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً شرقاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومن المتوقع تشكل ضباب أو ضباب خفيف بعد غد، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.

وتوقع المركز أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً، الأحد المقبل، ويكون الطقس رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، وقد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر على الجبال.