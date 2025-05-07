الامارات | "الخارجية": الجالية السودانية في الإمارات لن تتأثر بقرارات سلطة بورتسودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة الصادرة عن سلطة بورتسودان، وما يسمى بـ "مجلس الأمن والدفاع"، والتي لن تمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين.

وجددت الوزارة التأكيد على أنّ دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.