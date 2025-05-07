قرقاش: الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق، وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وتجدد الدعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "كما تؤكد الدولة حرصها على الجالية السودانية الكريمة والزائرين، وعلى استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومد يد العون للشعب السوداني الشقيق".