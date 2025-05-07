نقل له تحيات رئيس الدولة.. كبير المستشارين في الحكومة المؤقتة ببنغلاديش يستقبل نهيان بن مبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي البروفيسور محمد يونس، كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، في دار ضيافة الدولة «قصر جامونا» بالعاصمة «دكا»، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد وصل إلى العاصمة «دكا»، بعد ظهر اليوم الأربعاء، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم معالي لطفي صديقي المبعوث الخاص للشؤون الدولية لكبير مستشاري الحكومة المؤقتة ببنغلاديش.

وجاءت الزيارة تعزيزا للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتي شهدت تطوراً ملحوظا على مختلف المستويات.

رافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى ضم معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعادة محمد عبدالرحمن محمد عبدالغفور الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة عبد الله علي خصيف الحمودي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وخلال اللقاء، نقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى كبير المستشارين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مجالات التنمية المستدامة، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.

وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب دعم المبادرات المستدامة، وأكدا أهمية الشراكات المستقبلية بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما أكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية القائمة، والرغبة الصادقة في تعزيز مسارات التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو تنمية متوازنة ومستدامة تدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن أهمية مواصلة العمل المشترك وتكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين من الجانبين، بما يعزز من علاقات الصداقة والتعاون، ويخدم المصالح المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش الشعبية.