هيئة الأعمال الخيرية العالمية تُطلق حملة الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة، عن إطلاق حملة الصيف لعام 2025، مستهدفة تنفيذ مشاريع بقيمة 28 مليون درهم.

وتهدف الحملة إلى تنفيذ عشرات المشاريع الخيرية داخل دولة الإمارات العربيّة المُتحدة وخارجها، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم الأسر المُتعفِّفة والأيتام والمجتمعات الأشد احتياجاً خلال فصل الصيف.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، إنَّ هذه الحملة تأتي استكمالاً لعدّة حملات خيريّة يتم تنفيذها على مدار العام، بهدف تحسين حياة آلاف الأسر الفقيرة حول العالم، موضحاً أنَّها ستشمل توفير الأجهزة الكهربائيّة، إلى جانب تنفيذ مشاريع حفر الآبار وصيانتها وتوزيع الماء بالصهاريج وسُقيا العمال وسقيا المصلين بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخيرية الأخرى، مؤكداً أنَّ الفضل في نجاح هذه الحملات يعود بعد توفيق الله تعالى، إلى دعم المُحسنين والمُحسنات وتبرعاتهم السخيّة التي تمثل جسراً للوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً.

وتوجه بالشكر إلى شركاء الخير من جهات ومؤسسات خيرية، وإلى فرق عمل الهيئة وكل من يسهم في دعم وتنمية المجتمعات المحتاجة حول العالم.