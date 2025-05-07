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تنبيه من الوطني للأرصاد

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تنبيه من الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الغبار على بعض المناطق في الدولة، اليوم.

لأرصاد:رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الأغلب المناطق المكشوف وذلك من الساعة 9:10 وحتى الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 2025/05/07.


وأشار الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس: "أن رياحاً شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الأغلب المناطق المكشوف وذلك من الساعة 9:10 وحتى الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 2025/05/07".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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