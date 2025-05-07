الامارات | "الوطني" يحدد 7 توصيات لتعزيز إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق، بالمجلس الوطني الاتحادي، الخاص بسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، 7 توصيات لتعزيز استخدام أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة، وإدارة أموال الوقف، شملت تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة، وتشجيع الهيئة للمؤسسات التأمينية الإسلامية باستخراج أموال الزكاة، وآليات توزيعها واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية.

وتضمنت التوصيات، زيادة أعداد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، إضافة إلى تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.

وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من التحديات تشمل الحاجة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على أداء فريضة الزكاة ورفع الدور التوعوي للهيئة، وزيادة فاعلية جهودها ومبادراتها تجاه القطاع الخاص، وتوحيد سياسات وضوابط صرف أموال الزكاة بين المؤسسات الخيرية وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمتعاملين مستحقي الزكاة أو دافعي الزكاة للمؤسسات الخيرية في الدولة.