الامارات | "الموارد البشرية والتوطين": 6.8 ملايين مشترك في "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، عن وصول عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" في العام الأول من تطبيق النظام، بلغ 6 ملايين و800 ألف عامل، فيما تم إصدار 9 ملايين شهادة تأمينية، منها 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وادارك المشمولين به بأهمية.

وأوضح العور، "في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثــامــــن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، موجه من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي حول "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" والمشكلات التي تواجه العاملين في الاشتراك بالنظام ما يعرضهم للغرامات"، وجود 9 قنوات مختلفة تتيح للمشمولين في النظام الاشتراك في الخدمة للتسهيل عليهم.

وأوضح، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة".

وأشار إلى أن قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة.