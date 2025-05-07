مجموعة تدوير تواصل التعاون مع الشركاء للتغيير الإيجابي في القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - تعزيزاً لأهمية دورها في إحداث تغيير جذري في الممارسات المستدامة في إدارة النفايات، تواصل مجموعة تدوير تعاونها الوثيق مع شركاء يماثلونها في طريقة التفكير والعمل، وبما يتماشى مع قيمها الأساسية؛ بهدف تعزيز التغيير الإيجابي في قطاع النفايات. ومن أبرز هؤلاء الشركاء شركة «ماغما» المتخصصة بمعالجة النفايات الصناعية الخطرة التي تأسست عام 2022 بعد الاستحواذ على اثنين من الأصول الحديثة لمحطات معالجة النفايات الصناعية للمواد المشعة الخطرة والطبيعية (NORM) من شركة أدنوك للتكرير. وتشرف شركة «ماغما» على أكبر منشأة للنفايات الخطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تُعرف بأنها أكبر منشأة لمعالجة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، تتعاون الشركة مع كبار المتخصصين في القطاع وخبراء إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

تدير شركة «ماغما» محرقة النفايات الوحيدة للمواد المشعة الخطرة والطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. كما شكّلت الشركة مع شركائها تحالفاً يضم خبراء في مختلف القطاعات الصناعية لتوفير الحلول الأكثر كفاءة في نقل نفايات المواد المشعة الخطرة والطبيعية ومعالجتها والتخلص منها بشكل سليم وآمن. وتقوم الشركة بمعالجة 62.500 طن من النفايات الخطرة سنوياً، إضافة إلى 6.500 طن من نفايات المواد المشعة الخطرة والطبيعية، وتسعى لمعالجة 160.000 طن من النفايات الخطرة حتى عام 2028.

وتدير الشركة منشأة «بيئات» BeAAT الشاملة لجميع مواد النفايات الخطرة، وتضم وحدات معالجة رئيسية للتثبيت والحرق ومكبات النفايات، إضافة إلى وحدة حرق نفايات مصممة لمعالجة 500 كيلوجرام بالساعة من المواد المشعة الخطرة والطبيعية. كما تتمتع شركة «ماغما» بخبرة كبيرة في مجال استعادة الموارد واستخلاص المياه والزيوت من النفايات الصناعية الخطرة؛ بهدف إعادة استخدامها في المنشآت الصناعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وحلقات الطاقة الفعالة.