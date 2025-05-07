«علاقات الشارقة» تبحث مع وفد أميركي آفاق التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، خلال لقائها أمس وفداً أميركياً ضم ممثلين عن السفارة الأميركية في دولة الإمارات والقنصلية الأميركية في دبي، آفاق التعاون المشترك في قطاعات الثقافة والاقتصاد والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات بين مؤسسات الشارقة ونظرائها في الولايات المتحدة.

ترأس اللقاء الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية، في زيارة شملت سلسلة اجتماعات وجولات ميدانية إلى أبرز الهيئات والمؤسسات في الإمارة.

وناقش الجانبان سبل توثيق العلاقات بين الشارقة والمؤسسات والشركات الأميركية واستكشاف آفاق العمل المشترك.

وزارت بعثة السفارة الأميركية دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث تم استعراض أبرز مقومات الاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة، وشهدت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشارقة والولايات المتحدة، وبحث إمكانات بناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة النمو والاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك.