الامارات | «الفارس الشهم 3» تنفذ مشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت عملية «الفارس الشهم 3» مذكرة تفاهم مع مصلحة مياه بلديات الساحل، لتنفيذ مشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في قطاع غزة، ضمن جهود تحسين البنية التحتية، وتوفير المياه في القطاع في ظل الأزمة الخانقة والصعوبات التي يواجهها السكان.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه للسكان في مختلف المناطق، بما يسهم في تخفيف حدة أزمة المياه التي يعانيها السكان، حيث تشمل هذه المرحلة حفر آبار متطورة ذات قدرة إنتاجية عالية، بعد مرحلتين سابقتين، الأولى اعتمدت على تعزيز خطوط المياه القادمة من الجانب المصري عبر الخط الناقل باتجاه مدينة رفح، والثانية ركّزت على حفر آبار بدائية بنظام «النزّاز».

وأكد المدير الإعلامي لعملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، شريف النيرب، أن العملية مستمرة في تنفيذ مشاريع إنسانية تهدف إلى إغاثة السكان والتخفيف من معاناتهم اليومية.

وقال نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل للشؤون الفنية، عمر شتات، إن دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم»، كانت من أولى الجهات التي بادرت لخدمة سكان قطاع غزة منذ اليوم الأول للأحداث، حيث نفذت سلسلة من المشروعات الحيوية لدعم القطاعات الأساسية، لاسيما قطاع المياه، حيث بدأت العملية بإنشاء بئري مياه جديدتين في دير البلح وخانيونس، لتغطية الاحتياجات المائية لنحو 10 آلاف نسمة، في خطوة مهمة نحو التخفيف من أزمة المياه المتفاقمة.