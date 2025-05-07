الامارات | خالد بن محمد: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت مجموعة «جي 42»، مجموعة التكنولوجيا القابضة الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وشركة «سيسكو سيستمز» الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي المشترك، بهدف تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز تطوير البنية التحتية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في عصر التحول الرقمي المتسارع، أصبح ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية، مشيراً سموه إلى أن تبنّي الذكاء الاصطناعي بات نهجاً استراتيجياً وشريكاً أساسياً في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، بينغ شياو، إن هذا الاتفاق مع «سيسكو» يعكس التزامنا المشترك باستكشاف سبل توسيع البنية التحتية، وتعزيز الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة في الأسواق. وبينما تواصل «جي 42» توسيع حضورها الدولي، نرحب بفرص العمل مع المؤسسات الرائدة عالمياً في دعم التعاون المشترك، ضمن نظم موثوقة تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً، ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون، بما يتيح لنا الاستفادة من الكفاءات والإمكانات المشتركة، لتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من توظيف كامل قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويركز الاتفاق على استكشاف فرص التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل إطلاق مبادرة مشتركة لطرح المنتجات في السوق، من خلال تسخير محفظة «سيسكو» المتكاملة والآمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحضور الإقليمي الراسخ لشركة «جي 42» وخبرتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وجهودها المتواصلة لتعزيز حضورها العالمي، بهدف دعم انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، تشاك روبنز، إن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة تغيير جذرية في عالمنا. ولتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، لابد من بناء منظومة عالمية قوية وموثوقة. نتطلع إلى التعاون مع «جي 42» لتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على نطاق واسع. ونحن في «سيسكو» ملتزمون بدعم الرؤية التحولية التي تقودها «جي 42» في هذا المجال الحيوي.