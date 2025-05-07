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الامارات | رئيس الدولة يؤكد أهمية تفاعل الجهات الحكومية مع المجتمع لتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يؤكد أهمية تفاعل الجهات الحكومية مع المجتمع لتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يؤكد أهمية تفاعل الجهات الحكومية مع المجتمع لتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بقصر البحر في أبوظبي، وفد دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، والفائزين بالدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، التي تنظمها الدائرة، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، مشيداً بمبادراتهم النوعية في الارتقاء بجودة الخدمات التي تُقدّم للمجتمع، وحثّهم على مواصلة الابتكار والتميز.

كما تبادل سموه مع «فريق عمل تجربة المتعاملين» في الدائرة، الأحاديث حول أهم المبادرات التي تنفذها الدائرة للارتقاء بخدماتها، مشيراً سموه إلى أهمية تفاعل الجهات الحكومية الخدمية مع المجتمع، لتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية تلبي متطلبات مختلف فئاته، إلى جانب العمل على تحفيز الأفراد والشركات على التعاون والابتكار، لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

من جانبه، عبّر وفد الدائرة عن حرصه على مواصلة الجهد، من أجل تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين الوصول إليها، من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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