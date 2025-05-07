الامارات | حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة نبض عزة الوطن ودرعه الحصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية مجيدة، يستذكر فيها شعب الإمارات إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما قدّمه من عطاء وإخوانه القادة المؤسسون لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد وتأكيد مقومات المصير المشترك، وهي الخطوة التي منحت دولة الإمارات الدرع المنيع للحفاظ على مكتسبات شعبها.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة بمعسكر بومريخة في أبوظبي، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وقائد عام شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري.

وتقدم سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى إخوانه أولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب دولة الإمارات، وقواتنا المسلحة الباسلة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع في معسكر بومريخة بأبوظبي بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد قواتنا المسلحة.. مناسبة وطنية نستذكر فيها مسيرة الآباء المؤسسين وجهودهم لتوطيد دعائم الاتحاد».

وأضاف سموه: «فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية بفضل المتابعة الدائمة والدعم الكبير لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ونفخر جميعاً في هذه القوات بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً.. لكل منتسبي قواتنا الباسلة، أنتم نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في كافة ميادين الشرف.. دمتم فخراً للإمارات.. دمتم جنداً للوطن».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره الحفل: «إن قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة واحدة، كان له عظيم الأثر في ترسيخ ركائز تفوّق قواتنا المسلحة، وترسيخ قدرتها على الذود عن الوطن ومنجزاته، وحفظ أمنه وحماية مكتسباته، لتبقى راية الوطن عالية شامخة في سماء العزة والكرامة».

وأضاف سموه: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، وقد قطعت، بفضل دعم القيادة الرشيدة، أشواطاً كبيرة في تحديث قواتها المسلحة ورفدها بالكفاءات البشرية المواطنة، وأفضل قدرات الدفاع والتسليح النوعية، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتقدمة والمتسارعة في هذا المجال، مدركةً أن الجاهزية الكاملة والبقاء على أعلى درجات الاستعداد في عالم يموج بالأزمات والنزاعات، باتا من المتطلبات الأساسية في آلية عمل قواتنا المسلحة».

وتحتفي وزارة الدفاع بالذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، التي تمثل محطة تاريخية مشرقة في مسيرة الاتحاد، وتجسّد رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، الذين وضعوا الأسس الراسخة لوحدة الوطن ومنعته.

وتؤكد وزارة الدفاع في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن قرار توحيد القوات المسلحة، في السادس من مايو عام 1976 تحت قيادة واحدة، أسهم في بناء منظومة دفاعية قوية قادرة على حماية الوطن ومكتسباته، وتعزيز سيادته، وترسيخ مكانته الإقليمية والدولية.

وبعد 49 عاماً من التوحيد، تفخر وزارة الدفاع بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من كفاءة وجاهزية عالية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود لتطوير قدراتنا العسكرية والتقنية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يواكب تطورات الأمن والدفاع في ظل عالم يموج بالتحديات.

وفي هذه الذكرى الغالية، تستذكر وزارة الدفاع بكل فخر تضحيات شهداء الوطن الأبرار، وتوجه تحية تقدير وامتنان لأبناء وبنات القوات المسلحة الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص داخل الدولة وخارجها في ميادين الواجب الإنساني والوطني، حاملين راية الوطن عالية خفاقة.

حمدان بن محمد:

. فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية، بفضل المتابعة الدائمة والدعم الكبير لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

. نفخر جميعاً في هذه القوات بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً.